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Gezici Athena Gökhan’dan sonra Gezici Selçuk Balcı da ATO’dan nemalandı! ATO'yu Gezicilerin finansörü yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin kapanışında içkili resepsiyon skandalına imza atan Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetimi, zirvede verilen konser etkinliğinde de Gezici Selçuk Balcı’ya sahne açtı. Gezi olayları sırasında zafer işaretleriyle Gezi terörüne destek veren Selçuk Balcı’ya konser verdiren ATO yönetimi, etkinliği twitter hesabından “Halk müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı Konseri, II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Fuar Alanı Etkinlik Sahnesi’nde.” ifadeleriyle duyurdu.

08 Ekim 2019 Salı 16:48
Gezici Athena Gökhan’dan sonra Gezici Selçuk Balcı da ATO’dan nemalandı! ATO'yu Gezicilerin finansörü yaptılar

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr   Ankara Ticaret Odası (ATO)’nun düzenlediği II. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi birbiri ardına gelen skandallara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı zirvenin kapanış resepsiyonu içkili rezalete sahne olurken, Gezici sanatçılar da etkinlikte cirit attı. Gezi terörüne zafer işaretiyle destek veren Gezici Sanatçı Selçuk Balcı, ATO yönetimi tarafından halk müziğinin sevilen sanatçısı olarak Ankaralıların karşısına çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz twitter adresinden Gezici popçu Gökhan Özoğuz ile Ankara’da projeler yapacağını duyururken, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde de Gezici Selçuk Balcı’ya konser verdirilmesi, “ATO Gezici sanatçıların finansörü mü oldu?” sorusunu gündeme getirdi.

Esnafın parasıyla Geziciler finanse ediliyor

Yeniakit.com.tr’ye konuşan ATO Meclis Üyesi, Meclis üyelerinin ve komite başkanlarının ATO yönetiminin milletin hassasiyetlerine aykırı uygulamalarından ciddi rahatsızlık duyduklarını belirterek şunları söyledi: “İçkili resepsiyon olayı birçok arkadaşımızı ATO’dan kopma noktasına getirdi. Komite başkanlarımızdan bazıları ciddi şekilde istifa etmeyi düşünüyorlar. Sabah akşam milletin değerlerine söven ve dibine kadar siyasete bulaşmış sözde sanatçı müsveddelerinin esnafın parasıyla zengin edilmesi bizi rahatsız ediyor. ATO yönetiminde bazı isimlerin esnafın paralarıyla ATO’yu kendi siyasi çıkarları için kullandığına şahit oluyoruz. Bu tür kurumlar kimsenin babasının malı değil. Binlerce esnafımız ödedikleri aidatları birilerinin içkili eğlencesine harcansın diye vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın bu konularda çok hassas olduğunu biliyoruz. ATO’nun halkın değerlerine aykırı bu vurdumduymaz tutumuna karşı olduğumuzu ve ATO’nun bu haliyle bizi temsil etmediğini belirtmek isterim.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:48
  1. Ankara Ticaret Odası (ATO)
  2. II. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
  3. Emine Erdoğan
  4. Selçuk Balcı
  5. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz
  6. Gökhan Özoğuz

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