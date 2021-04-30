Gezi kalkışmacılarından Sarıkaya'nın bireysel başvurusu sonuçlandı: Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?

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Gezi kalkışmasının eylemcilerinden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurusu hakkında karar çıktı. Zühtü Arslan başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi, 2 başkanvekili ve 12 üyenin kararı ile Sarıkaya'nın yaralanmasında adı geçen polis memurlarının yargılanmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, resmi makamları değil TTB verilerini kaynak alıyor!

Erdal Sarıkaya hakkında verilen kararda dikkat çeken nokta ise, Anayasa Mahkemesi'nin, karar sürecinde, Sağlık Bakanlığı'nın resmi kurumlarını değil, Türk Tabipler Birliği (TTB) verilerini kaynak göstermesi oldu. Sarıkaya hakkında verilen kararın ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Türk Tabipler Birliği verilerine göre; kamu hastanelerine, özel hastaneler ve tıp merkezlerine, olayların yaşandığı alanlarda kurulan revirlere toplam 8 bin 163 kişi yaralı olarak başvurmuştur. Bunlardan 106'sı kafa travmasına uğramış, 63'ü yaralanmış, 11'i gözünü kaybetmiştir."

Terör destekçisi TTB!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugüne kadar açıkça teröre destek veren açıklamaları ile hafızalara kazındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz." ifadelerini kullanarak tepki çekmişti. Öte yandan, Hendek Operasyonları esnasında, PKK terör örgütüne tek kelime edemeyen TTB, "Türk askeri Cizre'de sivilleri hedef alıyor." diyerek Mehmetçiğimize iftira atmıştı.