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Gezi imamı İhsan Eliaçık salıverildi

Gezi imamı olarak ve Batman'daki bir soruşturma nedeniyle gözaltına alınan İhsan Eliaçık salıverildi.

21 Aralık 2018 Cuma 12:37
Gezi imamı İhsan Eliaçık salıverildi

Gezi imamı İhsan Eliaçık Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle dün gözaltına alındı.

Geceyi gözaltında geçiren ve bu sabah saatlerinde ifadesi alınan Eliaçık, daha sonra salıverildi.

Eliaçık, salıverildikten sonra şöyle konuştu:

"Nasıl olduysa Batman'la iletişim kuramadılar. Bekledik, bekledik kuramadı. "O zaman bu gece burada kalacaksın" dediler. Ben de nezarethanede sabahladım. Arkadaşlar iyi davrandılar, teşekkür ederim. Sabah işte, Batman'daki savcıyla görüşerek ifademiz alındı. "

 

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:37
  1. Batman
  2. İhsan Eliaçık
  3. Gezi olayları

YORUM YAZ

  • UstaUsta1 sa önce
    Isıtmada birini bari, aşısı var mi
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Vay seni sapkın. O yabancı turist gibi gördüğün Cinler seni çarpsın inşaallah.demek onlar yabancı insan öylemi? Seni ayarsız vidası gevşemiş zihinli niye salıverdilerki daha çok mu insanların akıllarını bulandıracaksın.
  • muammermuammer1 sa önce
    ''salıverildi'' güzel bir tanımlama, insan olarak görseydiniz ''serbest bırakıldı'' derdiniz.

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