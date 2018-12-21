Gezi imamı İhsan Eliaçık salıverildi

Gezi imamı İhsan Eliaçık Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle dün gözaltına alındı.



Geceyi gözaltında geçiren ve bu sabah saatlerinde ifadesi alınan Eliaçık, daha sonra salıverildi.



Eliaçık, salıverildikten sonra şöyle konuştu:



"Nasıl olduysa Batman'la iletişim kuramadılar. Bekledik, bekledik kuramadı. "O zaman bu gece burada kalacaksın" dediler. Ben de nezarethanede sabahladım. Arkadaşlar iyi davrandılar, teşekkür ederim. Sabah işte, Batman'daki savcıyla görüşerek ifademiz alındı. "