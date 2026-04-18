Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!

Yıllardır vatan hasreti değil, vatan düşmanlığı besleyen Alabora’nın yer aldığı görselde, "İngiltere'den sana sesleniyorum Erdoğan, Abdülhamid'i nasıl indirdiysek seni de öyle indireceğiz" ifadeleri kullanıldı. Milli iradenin tecellisiyle seçilmiş bir lidere karşı, tarihin tozlu raflarındaki darbe ve kumpas girişimlerini referans gösteren firari isim, gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.

"Ulu Hakan" benzetmesiyle niyetini açık etti

Cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han’ın dış mihraklar ve yerli işbirlikçileri tarafından tahttan indirilmesine atıfta bulunan Alabora, aslında kimlerin safında olduğunu ve hangi karanlık odakların taşeronluğunu yaptığını itiraf etmiş oldu.

Halkın oylarıyla iktidara gelen liderleri gayrimeşru yöntemlerle tehdit etme cüretini gösteren Gezi firarisi, sığındığı Avrupa topraklarından Türkiye’nin istikrarını hedef almayı sürdürüyor.