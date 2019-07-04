Gez-Gör’den öğretmenlere tarih turu

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez-Gör Kocaeli Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlere ‘Tarih Turu’ gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki çalışma ve seminer programı kapsamında şehirde tarih turları gerçekleştiren öğretmenler, Kocaeli ilinde Gez-Gör’ü tercih etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden biri olan Gez-Gör ile 25 okuldan yaklaşık 1000 öğretmen, Kocaeli’nin tarihi ve kültürel yapısıyla tanıştı. Tarihi Orhan Camii, Selim Sırrı Paşa Konağı, Tarihi Kapanca Sokak, Atatürk ve Redif Müzesi, Kasr-ı Hümayun, Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi gibi tarihi mekanlar uzman rehberler eşliğinde öğretmenlere gezdirildi.

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden belediyenin ilgili sayfasına girerek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.