Geyve Kız AİHL pansiyonu var mı? Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu mu?

2017-2018 eğitim – öğretim yılında hizmete açılan Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, yapılan çalışmalar sonucunda gerekli şartları yerine getirerek 2019-2020 eğitim - öğretim yılından itibaren sınavla öğrenci alan okullar arasına dâhil edilmiştir. Bu tarihte Geyve Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu adını alan okul; öğrencilerin zihninde insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygı ilkesine dayanan bir din eğitimi ve öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak, evrensel ilkeleri gözeten, yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmek gayesiyle “Önce ahlak ve maneviyat” misyonuyla eğitim öğretimini sürdürmektedir.

41 öğretmenin görev aldığı, 670 öğrencinin eğitim gördüğü okulda; 28 derslik, konferans salonu, fen laboratuvarı, kütüphane, teknoloji-tasarım sınıfı ile görsel sanatlar atölyesi, ahşap-metal atölyesi de yer alıyor.

Okul, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde kapalı spor salonuna da kavuşmuş olacak. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren pansiyon olanağına da sahip olan okul, 184 kişi kapasiteli yurduyla “Geyve’deki Eviniz” anlayışıyla öğrencilerine barınma imkânı da sunuyor. İl ve ilçe dışından LGS’de yüksek puan alan kız öğrenciler, rahatlıkla Geyve Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu tercih edebilir.

Geyve Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu kursları neler?

Geyve Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda, öğrencilerin farklı ilgi alanları olduğu göz önünde bulundurularak “İlgi neredeyse bilgi oradadır.” ve “Bilginin beşte dördü ilgidir.” düşüncesiyle öğrencilerin talebi doğrultusunda gitar, ney, ebru, hat, tiyatro ve robotik kodlama kursları açılıyor.

Geyve Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu; düzenlediği geziler, kamplar, piknikler, yemek buluşmaları, doğa yürüyüşleri, bahar şenlikleri, özel günler ve gecelerde gerçekleştirilen sosyal etkinliklerde öğrencilerin yer almasını sağlıyor.