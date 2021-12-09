  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi getir şimdi de New York’ta
Ekonomi

getir şimdi de New York’ta

Avrupa kıtasının ardından Amerika’daki genişlemesine devam eden Getir, Chicago’nun ardından dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York’ta hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:27:00 -
getir şimdi de New York’ta

YAKUP SARIÇİÇEK

Hızlı teslimat şirketi Getir’in global yolculuğu Amerika kıtasında hızlanarak devam ediyor. Türkiye’den çıkan orijinal iş modeliyle 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan şirket, geçtiğimiz ay Chicago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı. Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten Getir, ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’ta sipariş almaya başladı. Getir Kurucusu Nazım Salur, geçtiğimiz ay başlayan ABD operasyonuyla şirket olarak bir dönüm noktasından geçtiklerini söyledi. Salur, “New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu ABD’nin en önemli ve en hareketli şehri. Dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York’ta zaman her şey demek. Çünkü insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir’in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberleri bozacak ve müthiş bir kolaylık getirecek” mesajını verdi.

Sırada Boston var

Getir’in bu yıl ocak ayında İngiltere’yle başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz’le devam etti.

Şirketin ABD’de Chicago ve New York’un ardından bir sonraki durağı ise Boston olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Dünya

Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, helikopterin düşmeden önce "acil durum" çağrısında bulunmadığını ve bölgede olumsuz hava koşulları k..
İzmir'de
Ekonomi

İzmir'de "Libya" hareketliliği

25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan sefer kapsamında Libya'nın Misrata kentinden İzmir'e gelen yolcu gemisi, çarşıları hareketlendirdi..
Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var
Gündem

Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyon bölgesine teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerimiz şehit oldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay