getir şimdi de New York’ta

YAKUP SARIÇİÇEK

Hızlı teslimat şirketi Getir’in global yolculuğu Amerika kıtasında hızlanarak devam ediyor. Türkiye’den çıkan orijinal iş modeliyle 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan şirket, geçtiğimiz ay Chicago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı. Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten Getir, ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’ta sipariş almaya başladı. Getir Kurucusu Nazım Salur, geçtiğimiz ay başlayan ABD operasyonuyla şirket olarak bir dönüm noktasından geçtiklerini söyledi. Salur, “New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu ABD’nin en önemli ve en hareketli şehri. Dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York’ta zaman her şey demek. Çünkü insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına Getir’in yaygın ağıyla 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberleri bozacak ve müthiş bir kolaylık getirecek” mesajını verdi.

Sırada Boston var

Getir’in bu yıl ocak ayında İngiltere’yle başlayan global açılımı Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz’le devam etti.

Şirketin ABD’de Chicago ve New York’un ardından bir sonraki durağı ise Boston olacak.