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Spor Getafe'nin Enes Ünal için istediği para bomba!
Spor

Getafe'nin Enes Ünal için istediği para bomba!

Bu sezon İspanyol ekibi Getafe formasıyla 16 gole imza atan Enes Ünal'a, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina talip oldu. Milli futbolcuyu kaybetmek istemeyen İspanyol ekibi, Enes'in 40 milyon euroluk serbest kalma bedelinin altındaki teklifleri kabul etmeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 19:50:00 -
Getafe'nin Enes Ünal için istediği para bomba!

İspanya La Liga ekibi Getafe'de top koşturan Enes Ünal, harikalar yarattığı sezonun ardından dev kulüplerin radarına girdi. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için en ciddi hamleyi Fiorentina'nın yapması bekleniyor.

Getafe, 40 milyon euro istiyor

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre, Enes Ünal'a, Serie A ekiplerinden Fiorentina talip oldu. Getafe'de sezonun oyuncusu seçilen Enes'in sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi aktive edilmedikçe oyuncuyu satmayı düşünmeyen Getafe'de teknik direktör Quique Sanchez Flores'in de Enes'in takımda kalmasını istediği yazıldı.

Soldado'nun rekorunu egale etti

Enes'in 40 milyon euro gibi bir ücrete satılması durumunda ise Getafe'nin kadroda köklü bir revizyona giderek bu sezon yaşanan kümede kalma mücadelesi gibi sıkıntıları gelecek sezon yaşamamanın planlandığı ifade edildi. Enes Ünal bu sezon ligde attığı 16 gol Getafe formasıyla bir sezonda en çok gol atma rekoruna sahip Roberto Soldado'ya ortak olmuştu.

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