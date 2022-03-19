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Spor Getafe hangi ülkenin takımı? Getafe oyuncuları kimler?
Spor

Getafe hangi ülkenin takımı? Getafe oyuncuları kimler?

Milli takım oyuncumuz Enes Ünal’ın da oynadığı Getafe takımı futbolseverler tarafından merak ediliyor. La Liga'nın 29. haftasında Athletic Bilbao ile Getafe 1-1 berabere kaldı. Peki Getafe nasıl bir takım? Getafe hangi ülkenin takımı? Getafe oyuncuları kimler? Getafe ne zaman kuruldu? Getafe hangi ligde?

Yeniakit Publisher
2022-03-19 10:48:00 - 2022-03-19 10:49:47
Getafe hangi ülkenin takımı? Getafe oyuncuları kimler?

Getafe İspanya'nın Madrid Özerk Bölgesinde şehir. Madrid'den 13 km uzaklıktadır. 2011 nüfusu 170.115'tir. Belediye başkanı Juan Soler-Espiauba Gallo 'dir. Getafe Club, La Liga'da mücadele eden İspanyol futbol kulübüdür.

Getafe oyuncuları kimler?

Johannes van den Bergh

Alejandro Faurlín

Paul Anton (Dinamo București'den kiralık)

Cata Díaz

Emi Buendía

Medhi Lacen (yardımcı kaptan)

Kike Sola (Athletic Bilbao'dan kiralık)

Enes Ünal

Karim Yoda

Francisco Portillo (Betis'ten kiralık)

Vicente Guaita

David Fuster

Francisco Molinero

FCala

Nicolás Gorosito

Facundo Castillón (Racing'den kiralık)

Jorge Molina

Dani Pacheco (Betis'ten kiralık)

Rolf Feltscher

Damián Suárez

Álvaro Jiménez (Real Madrid'den kiralık)

Foued Kadir

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