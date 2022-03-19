Getafe hangi ülkenin takımı? Getafe oyuncuları kimler?
Milli takım oyuncumuz Enes Ünal’ın da oynadığı Getafe takımı futbolseverler tarafından merak ediliyor. La Liga'nın 29. haftasında Athletic Bilbao ile Getafe 1-1 berabere kaldı. Peki Getafe nasıl bir takım? Getafe hangi ülkenin takımı? Getafe oyuncuları kimler? Getafe ne zaman kuruldu? Getafe hangi ligde?
Getafe İspanya'nın Madrid Özerk Bölgesinde şehir. Madrid'den 13 km uzaklıktadır. 2011 nüfusu 170.115'tir. Belediye başkanı Juan Soler-Espiauba Gallo 'dir. Getafe Club, La Liga'da mücadele eden İspanyol futbol kulübüdür.
Getafe oyuncuları kimler?
Johannes van den Bergh
Alejandro Faurlín
Paul Anton (Dinamo București'den kiralık)
Cata Díaz
Emi Buendía
Medhi Lacen (yardımcı kaptan)
Kike Sola (Athletic Bilbao'dan kiralık)
Enes Ünal
Karim Yoda
Francisco Portillo (Betis'ten kiralık)
Vicente Guaita
David Fuster
Francisco Molinero
FCala
Nicolás Gorosito
Facundo Castillón (Racing'den kiralık)
Jorge Molina
Dani Pacheco (Betis'ten kiralık)
Rolf Feltscher
Damián Suárez
Álvaro Jiménez (Real Madrid'den kiralık)
Foued Kadir