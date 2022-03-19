Milli takım oyuncumuz Enes Ünal’ın da oynadığı Getafe takımı futbolseverler tarafından merak ediliyor. La Liga'nın 29. haftasında Athletic Bilbao ile Getafe 1-1 berabere kaldı. Peki Getafe nasıl bir takım? Getafe hangi ülkenin takımı? Getafe oyuncuları kimler? Getafe ne zaman kuruldu? Getafe hangi ligde?