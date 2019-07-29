Gestasyonel diyabet nedir? Gebeliğe bağlı şeker hastalığı nedenleri
Gestasyonel diyabet nedir? Gestasyonel diyabet yani gebeliğe bağlı şeker hastalığı, yalnızca gebelikte ve gebeliğin son dönemlerinde ortaya çıkan, gebelerin ortalama %5’ inde görülen önemli bir sağlık sorunudur. Gebeliğin 24-28. haftasında yapılan şeker yükleme testi ile tanı konulmaktadır. Gebeliğe bağlı şeker hastalığı belirtileri neler?29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:26
Gestasyonel diyabet yani gebeliğe bağlı şeker hastalığı, yalnızca gebelikte ve gebeliğin son dönemlerinde ortaya çıkan, gebelerin ortalama %5’ inde görülen önemli bir sağlık sorunudur. Gebeliğin 24-28. haftasında yapılan şeker yükleme testi ile tanı konulmaktadır.
Gestasyonel diyabet için risk faktörleri neler?
-Şişmanlık
-Önceki gebeliklerde GDM öyküsü
-Daha önceden iri bebek (makrozomik fetus) doğurmuş olmak
-Önceki gebeliklerde doğumsal anomalili bebek dünyaya getirmiş olmak
-Nedeni bilinmeden ölü doğum yapmış olmak
-35 yaş üstündeki hamileler
Gebelikte tokluk kan şekeri kaç saat sonra ölçülür?
Açlık kan şekeri en az 10-12 saat açlıktan sonra sabah aç karnına alınan kanda yapılan kan şekeri ölçümüdür. Normalde açlık kan şekeri 100 mg/dl'nin altındadır. Açlık kan şekeri 126 mg/dl veya daha yüksekse birey diyabetlidir. Tokluk kan şekeri ise yemekten 2 saat sonra yapılan kan şekeri ölçümüdür.
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