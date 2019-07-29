Gestasyonel diyabet nedir? Gebeliğe bağlı şeker hastalığı nedenleri

Gestasyonel diyabet yani gebeliğe bağlı şeker hastalığı, yalnızca gebelikte ve gebeliğin son dönemlerinde ortaya çıkan, gebelerin ortalama %5’ inde görülen önemli bir sağlık sorunudur. Gebeliğin 24-28. haftasında yapılan şeker yükleme testi ile tanı konulmaktadır.

Gestasyonel diyabet için risk faktörleri neler?

-Şişmanlık

-Önceki gebeliklerde GDM öyküsü

-Daha önceden iri bebek (makrozomik fetus) doğurmuş olmak

-Önceki gebeliklerde doğumsal anomalili bebek dünyaya getirmiş olmak

-Nedeni bilinmeden ölü doğum yapmış olmak

-35 yaş üstündeki hamileler

Gebelikte tokluk kan şekeri kaç saat sonra ölçülür?

Açlık kan şekeri en az 10-12 saat açlıktan sonra sabah aç karnına alınan kanda yapılan kan şekeri ölçümüdür. Normalde açlık kan şekeri 100 mg/dl'nin altındadır. Açlık kan şekeri 126 mg/dl veya daha yüksekse birey diyabetlidir. Tokluk kan şekeri ise yemekten 2 saat sonra yapılan kan şekeri ölçümüdür.