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Germencik Belediyesi’nden üreticilere yonca desteği

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geçiminin önemli bir bölümünü tarım ve hayvancılıktan sağlayan Germencik halkına yönelik gerçekleştirdiği kırsal kalkınma hamleleri ile çiftçi ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:05:26 -
Germencik Belediyesi’nden üreticilere yonca desteği

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, geçiminin önemli bir bölümünü tarım ve hayvancılıktan sağlayan Germencik halkına yönelik gerçekleştirdiği kırsal kalkınma hamleleri ile çiftçi ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor.


Germencik Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde pilot bölge olarak seçilen Reisköy Mahallesi meralarında ekimi yapılan yoncaların ilk hasadının dağıtımı gerçekleştirildi. Piyasa fiyatlarının çok altında bir rakamla uygun fiyatlı olarak çiftçilere satışı gerçekleştirilen yonca balyaları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş mera ıslahları ve yonca ekiminin süreceğini, il ve ilçe müdürlükleri ile iş birliği çerçevesinde üretime müsait olan tüm noktalarda bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade etti.


Başkan Öndeş, “Çiftçimize desteğimizi sürdüreceğiz”


Uygun fiyatlı yonca desteği hakkında açıklamalarda bulunan Fuat Öndeş, pilot bölge olarak seçilen Reisköy’de yonca ekimi uygulamasını ilçe genelinde yaygınlaştırmak amacında olduklarını söyledi. Öndeş “Çiftçi ve üreticimizin refahı, huzur ve mutluluğu için çalışmalarımız sürüyor. GERKOOP, İNYA gibi hamlelerimizle bu anlamda ciddi işlere imza attık. Germencik Belediyesi olarak tarım il ve ilçe müdürlüklerimizin öncülüğü ve iş birliği ile ıslahını yaptığımız Reisköy meralarında yonca ekiminin ilk hasadının dağıtımını gerçekleştirdik. İlçemizde ekime müsait diğer noktalarda da bu uygulamayı yaparak piyasa fiyatlarının çok altında rakamlarla çiftçilerimize yonca ulaştırmayı hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılığa yönelik üretimin önünü açacak, çiftçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

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