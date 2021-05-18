Germencik Belediyesi, mülklerini kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale kapsamında ağaç üstü mahsullerinin sıkımı sonucu elde edilen 1000 kg (Bin) zeytin yağının satışı ve 26 adet taşınmazın kiraya verilmesi gerçekleştirilecek.

İhale şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 28/05/2021 tarih ve 14.00’de Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacak.

İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının ilgili müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda kiralama ihaleleri için 100,00 TL (YüzTürkLirası), satış ihaleleri için 250,00 TL (İkiyüzelliTürkLirası) ücret Karşılığı aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale Dokümanı satın almaları zorunludur.

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