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Dünya Gerilim tırmanıyor! Çin donanması bölgede
Dünya

Gerilim tırmanıyor! Çin donanması bölgede

Tayvan-Çin gerilimi devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklama dikkatleri bir anda üzerine çekti. Bakanlık Tayvan'a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 11:02:00 -
Gerilim tırmanıyor! Çin donanması bölgede

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan'a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini duyurdu.

Tayvan-Çin gerilimi devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Sun Li-Fang, Tayvan'a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini duyurarak, Tayvan ordusunun Tayvan'ı çevreleyen sularda ve hava sahasında Çin askeri manevralarını yakından izlediğini ve müdahale edileceğini belirtti.

Japonya duyurmuştu

Tayvan'ın yaptığı açıklamadan bir gün önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Müşterek Kurmay Ofisi, Liaoning uçak gemisi ile yedi muhrip ve tedarik gemisinin Doğu Çin Denizi'nden ayrıldığını ve Pasifik Okyanusu'na girmeden önce Japonya'nın Okinawa ve Miyako adaları arasındaki sulardan geçtiğini duyurmuştu.

Çin uçak gemisi savaş grubunun, Tayvan'ın doğusundaki sularda tatbikat yapması bekleniyor.

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