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Dünya Gerilim tırmanıyor! ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüler
Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüler

Yeniakit Publisher
2024-08-04 18:41:00 -
Gerilim tırmanıyor! ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüler

İsrail ve ABD'nin kışkırtmaları sonucu Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. Şehit Haniye için edilen intikam yeminlerinin ardından Yemen'deki Husiler, Saada ilinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Saada'da ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA düşürüldüğü duyuruldu.

Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Saada'da saldırı görevi sırasında Husilere bağlı silahlı güçlerin ürettiği füzeyle vurulduğu bilgisini verdi.

Aden Körfezi'nde bulunan Groton adlı geminin de Husiler tarafından balistik füzeyle hedef alındığını aktaran Seri, geminin sahibi olan şirketin 8 Nisan tarihindeki giriş yasağını ihlal ettiğini ifade etti.

Seri, Groton adlı geminin sahibi olan firmaya ilişkin bilgi vermezken, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırılar ve abluka duruncaya kadar askeri operasyonlarını sürdüreceklerini" vurguladı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
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Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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