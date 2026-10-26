  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB, milyonluk itfaiye araçlarını çürütüyor Darbeci baroya darbeci başkan Mavi rengine aldanmayın! Süveyş’ten gelen bu denizanasına sakın dokunmayın Bakan Gürlek: Dava sayıları yüzde 33 azaldı! 2 milyondan fazla dosyada uzlaşma sağlandı Sahnede Siyonist İsrail bayrağını çiğnedi! Dünya gündemine oturan ‘Özgür Filistin’ isyanı 1400 yıl önce bildirildi! Kur’an’daki o ayet bugün yeniden düşündürüyor: Evren genişliyor mu? 33’ü kırmızı bültenle aranan 63 suçlu Türkiye’ye getirildi! İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınır ötesi kapan daralıyor! İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı? Bir cephe de partindeki hırsızlara aç Nedim Şener, “Erlik” vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde!
Spor Geriden gelip 3-1 kazandı: Derbinin provası Cimbom’un...
Spor

Geriden gelip 3-1 kazandı: Derbinin provası Cimbom’un...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Geriden gelip 3-1 kazandı: Derbinin provası Cimbom’un...

Türkiye 21.30’daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlenmişken derbinin provası olarak gösterilen U19 PAF Ligi mücadelesinde Galatasaray U19, sahasında geriye düştüğü maçta Fenerbahçe U19'u 3-1 mağlup etti.

U19 PAF Ligi'ndeki derbide Galatasaray U19 ile Fenerbahçe U19 karşı karşıya geldi. Bolluca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray U19, 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, 22. dakikada Çağrı Balta'nın golüyle öne geçti. Bu gole hemen karşılık veren Galatasaray, 29. dakikada Doruk Özsaraç'ın kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında Çağrı Balta ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılılar, 71. dakikada Dağhan Kahraman ve 77. dakikada Necati Oğulcan Yançel'in golleriyle skoru 3-1 yaptı ve maçı kazandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 19'a yükseltti. Fenerbahçe ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Çorum U19 ile karşılaşacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23