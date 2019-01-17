Geri adım atmadı... Büyük krizin tarihi belli oldu: 2 şubat!

Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği savunulan füze sistemlerinin denetlenmesine izin vermediğini belirten Thompson, “Dünkü (önceki gün) müzakereler ve buna uyumlu bugünkü retorikten ötürü Rusya’nın (anlaşmaya) riayet edeceğine dair bir emare görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi ve NATO müttefikleri, Rusya’nın ürettiği 9M729 nükleer kapasiteli seyir füzeleriyle kısa süre içinde Avrupa’yı vurabileceğini ve bu nedenle Moskova’dan füzeleri imha ederek, 1987 tarihli anlaşmaya riayet etme çağrısında bulunuyor. Rusya yönetimi ise, iddiaları reddererek, ABD Başkanı Donald Trump’ı INF’den çıkmak için bahane üretmekle suçluyor.

Karadan fırlatılan 500-5500 kilometre menzilli füzeleri yasaklayan anlaşma, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.