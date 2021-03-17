Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir skandal daha! Terör örgütünün sloganını attılar
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganını attı.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düştü.
Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) sloganını attı.