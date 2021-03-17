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Gündem Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir skandal daha! Terör örgütünün sloganını attılar
Gündem

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir skandal daha! Terör örgütünün sloganını attılar

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganını attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:41:00 -

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düştü.

Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) sloganını attı.

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