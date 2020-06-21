  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Gercüş’te bir ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde bir ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:55:15 -
Gercüş’te bir ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde bir ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 20 Haziran tarihli kararı gereği korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 14 gün süreyle, Gönüllü köyü küme evleri No: 73 adresli evin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.


Daha öncede iki kez karantinaya alınan köy, cuma günü karantinadan çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı