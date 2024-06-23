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Gündem Gerçek ortaya çıktı! Şimdi de e-devletten akraba çıkarma yaygarası
Gündem

Gerçek ortaya çıktı! Şimdi de e-devletten akraba çıkarma yaygarası

Yeniakit Publisher
2024-06-23 12:03:00 - 2024-06-23 12:05:31
Gerçek ortaya çıktı! Şimdi de e-devletten akraba çıkarma yaygarası

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü ortalığı karıştırmıştı. E-devlet üzerindeki akraba ilişiği kesme sayfası bütün gün gündemi meşgul etti. Dezenformasyon merkezi konuyla ilgili açıklama yayınladı.

27 yaşındaki bir bilgisayar mühendisi ortalığı birbirine kattı. Dijital ortamda hazırladığı bir görselde E-devlet üzerinden akraba ilişiği kesme sayfası tasarlayıp sosyal medya hesabından paylaşan vatandaşın gönderisi sosyal medyada çok rağbet gördü.

Söz konusu görselde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kurumuna bağlı “Akraba İlişiği Kesme İşlemleri” sayfasında akrabalık bağlarını resmi olarak kesmek isteyen kullanıcılar, ilişiğini kesmek istedikleri akrabaların TC Kimlik numaraları ve Ad-Soyad bilgilerini girerek akrabalık bağlarını kesme imkânına sahip olacaklardı.

Görselin dolaşıma sokulması ile sosyal medyada infial oldu, meraklı kullanıcılar E-Devlet uygulamasına girerek bu hizmeti aramaya başladı.

Kullanıcılar bu hizmetin aslında var olmadıklarını gördü. Sosyal medyada konu hakkında paylaşım üzerine paylaşımlar yapılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi DMM konu hakkında X sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklamada bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DMM söz konusu görüntünün dijital ortamda manipülasyon amaçlı olarak hazırlandığını ve e-Devlet kapısında böyle bir hizmetin olmadığını belirtti.

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