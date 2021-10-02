Gerçek mesleği ortaya çıktı! Herkes şaşırdı

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından olan Kurtlar Vadisi oyuncuları bugün bile merak edilip araştırılıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Kenan Çoban'ın gerçek mesleği duyan şaştı kaldı.

Mynet'in haberine göre; Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Çoban, oyunculuk yapmadan önce ise Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yapıyordu.

Çoban, verdiği bir röportajda yaptığı işlerle ilgili şunları söylemişti:

"Ticaret lisesi mezunuyum, muhasebecilik yaptım, çaycılık yaptım, boyacılık yaptım, ticaret yaptım... Ömrüm boyunca çalıştım. Aldığım her yevmiye ile kalabalık sofralara oturduk, ekmeğimizi muhabbetimizi bölüştük. Oyuncu olmak hiç aklıma gelmezdi. Çok içe dönük ve utangaç biriyim. Bir gün oyuncu olmayı, kameraların önünde olmayı bırakın, bana kalsa göz önünde olmayı tercih etmezdim. Ama takdiri ilahi, kaderimiz böyle yazılmış. Çok şükür bundan da şikayetçi değilim, çok da güzel bir kader. İnsanların sizi tanıması, sevmesi, sizinle iletişim kurması, size dertlerini, sevgilerini anlatması çok güzel."