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Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Suud el-Kahtani, BM'nin Kaşıkçı raporuna göre, 2017 yılında Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yi istifa etmesi için tehdit etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:32
Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporda, Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Suud el-Kahtani'nin, 2017 yılında Riyad ziyareti sırasında Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yi "tehdit ederek istifaya zorladığı" belirtildi.

"İki kişiden biri Kahtani"

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporunda, Suudi Arabistanlı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Kahtani'nin Kaşıkçı cinayetindeki rolünün yanı sıra, Hariri'nin 2017 yılında Suudi Arabistan ziyareti sırasındaki istifasıyla ilişkili olduğuna işaret edildi.

Raporda, Hariri'yi 2017 yılında Riyad'da bir hotel odasında "sorgulayan ve tehdit eden iki kişiden birisinin Kahtani" olduğu aktarıldı.

Callamard'ın konuştuğu olayla ilişkili kişiler, "Başbakan Hariri'nin psikolojik işkencenin yanı sıra insanlık dışı, aşağılayıcı ve acımasız muameleye maruz kaldığını" anlattı.

"Tuvalete atmakla tehdit etti"

Suud el-Kahtani'nin Hariri'yi istifaya zorlama konusunda "şahsen aktif rol aldığına" yer verilen raporda, Kahtani'nin ayrıca tutuklanan altı kadın aktivisti "parçalara ayırarak tuvalete atmakla" tehdit ettiği öne sürüldü.

Callamard, raporunda, Kahtani'nin resmi görevlerinden alınmasının, "Suudi Arabistan hükümetinin Kahtani'nin cinayetteki ilişkisi ve sorumluluğunun itirafı" olarak niteledi.

Suud el-Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğu nedeniyle yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor.

Lübnan başbakanından Suudi Arabistan'da sürpriz istifa

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Ekim 2017'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, canlı yayında televizyonlara bağlanarak ülkesinin içinde bulunduğu şartlarla ilgili "İran ve Hizbullah'ı suçlayan" bir metin okuyarak istifa etmişti.

Lübnan başbakanından daha sonra haber alınamaması üzerine Suudi Arabistan makamlarının Hariri'yi zorla alıkoyduğu ve istifaya zorladığı iddiaları dolaşmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un araya girmesiyle serbest bırakılan Hariri, ülkesine döndükten sonra istifa kararından geri döndüğünü açıklamıştı.

Macron daha sonra Suudi Arabistan'ın Hariri'yi zorla tuttuğunu söylemesine rağmen, Lübnan Başbakanı ve Suudi Arabistan yetkilileri bunu reddetmişti.

Trol ordusunun komutanı, Kahtani

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle gündeme gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Suud el-Kahtani, cinayet haberlerinin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Buna rağmen, Suudi Arabistan'da devam eden yargılama sürecinde Kahtani'nin ismi zanlı listesinde yer almıyor ve uluslararası basındaki bazı iddialara göre Kahtani aynı görevine gayri resmi olarak devam ediyor.

Sosyal medyada özellikle Suudi Arabistan'ın Bin Selman liderliğindeki yeni yönetimine muhalif veya bu potansiyeldeki kişi ve kurumları karalayan, bunlara karşı ciddi bir kampanya yürüten "Elektronik Sinekler"in lideri olarak bilinen, "gizli enformasyon bakanı" Kahtani, Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda bakan düzeyinde görev yapıyordu.

Kahtani, Kraliyet Mahkemesinde 10 yıl görev yaptı ve zamanla saray içindeki dinamiklere, bağlantı ve sırlara hakim olarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Kraliyet Divanı Danışmanı unvanıyla Veliaht Prens'in basın işleri ve imaj yönetimi çalışmalarını yöneten Kahtani, sosyal medyada kurduğu binlerce kişilik "trol ordusuyla" aralarında Kaşıkçı'nın da bulunduğu muhalifleri tehdit etti.

Cinayet sonra görevden alındı

Uluslararası basında Kahtani'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer aldı.

Suudi Arabistan yönetimi, cinayet skandalının patlak vermesi üzerine Kahtani'yi görevden almak zorunda kaldı ve yurt dışına çıkma yasağı getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında ise Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:32
  1. Birleşmiş Milletler (BM)
  2. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti
  3. Suud el-Kahtani
  4. Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri
  5. BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard
  6. Kaşıkçı cinayeti raporu
  7. Suudi Arabistanlı Veliaht Prens Muhammed bin Selman
  8. Kaşıkçı cinayeti
  9. Suudi Arabistan
  10. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  11. Gazeteci Cemal Kaşıkçı
  12. Suudi Arabistan Kraliyet Divanı
  13. Kraliyet Divanı Danışmanı
  14. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  15. Kaşıkçı cinayeti soruşturması

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