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Yerel Gerçeği enseledi... Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma!
Yerel

Gerçeği enseledi... Sahte yüzbaşıyı afallatan karşılaşma!

Muş’ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran şüpheli, gerçek yüzbaşıya yakalanınca afalladı. Gerçek yüzbaşı tarafından yakalanan sahte yüzbaşının esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:02:00 - 2021-12-03 09:03:35

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P., Yaygın beldesinde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı.

600 BİN liralık dolandırıcılık

Beldede ticaret yapan vatandaşlara güven vermek için Muş’a yeni atandığını anlatan şüphelinin, ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Durum üzerine titiz bir çalışma yürüten Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Kıskıvrak yakalandı

Şüphelinin bir telefoncuda alışveriş yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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