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Aktüel Georgia'daki ön seçimlerde bin kişinin 2 kez oy kullandığı ortaya çıktı
Aktüel

Georgia'daki ön seçimlerde bin kişinin 2 kez oy kullandığı ortaya çıktı

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, iki kez oy kullanmanın eyalet yasaları çerçevesinde "ağır suç" sayıldığını ve bu eylemin, 10 yıla kadar hapis ve 100 bin dolara kadar para cezası ile sonuçlanabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:27:42 -
Georgia'daki ön seçimlerde bin kişinin 2 kez oy kullandığı ortaya çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Georgia eyaletinde başkanlık adayının belirlenmesi için 9 Temmuz'da yapılan ön seçimde bin kişinin hem posta yoluyla hem de sandıkta olmak üzere iki kez oy verdiği ortaya çıktı.

ABD'de 3 Kasım'daki 59. Başkanlık seçimleri yaklaşırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanılmasına yönelik tartışmalar da sıcaklığını koruyor.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaptığı açıklamada, eyalette 9 Haziran'da yapılan ön seçimlerde 1000 kişinin önce posta yoluyla, sonra da seçim günü sandıkta oy kullandığını tespit ettiklerini duyurdu.

İki kez oy kullanmanın eyalet yasaları çerçevesinde "ağır suç" sayıldığını kaydeden Raffensperger, bu suçun, 10 yıla kadar hapis ve 100 bin dolara kadar para cezası ile sonuçlanabileceğini belirtti.

Raffensperger, "İki kez oy kullanan kişi, tam olarak ne yaptığının farkındadır. Bu kişi, kanunlara uyan her bir seçmenin oyunun etkisini azaltıyor. Seçim sistemini oyuna getirmeyi tercih edenler kanunları çiğniyor. Eyalet sekreteri olarak ben bunu hoş göremem." ifadelerini kullandı.

- Trump'ın "iki kez oy" açıklaması gündem olmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Eylül'de resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada uzaktan oy kullanacak seçmenlere çağrıda bulunmuştu.

3 Kasım'daki seçimler için seçmenlere talep etsinler ya da etmesinler çok sayıda oy pusulası gönderildiğini vurgulayan Trump, "Oyunuzun sayıldığından emin olmak için adresinize gelen oy pusulasını mümkün olan en kısa sürede imzalayıp, gönderin. Seçim günü ya da erken oylama günü, seçim merkezinize gidip postayla gönderdiğiniz oyun sayılıp sayılmadığını kontrol edin. Eğer merkezde tekrar oy kullanamıyorsunuz, bu postayla oy sisteminin düzgün çalıştığı anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, uzaktan oy kullandıkları halde seçim merkezlerinde oylarının sayılmadığını fark eden kişilerin birebir oy kullanma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Postayla gönderdiğiniz pusula, siz oy kullandıktan sonra giderse ki bu olmamalı, bu pusula kullanılmayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başkan Trump'ın bu açıklamaları, Amerikan kamuoyunda, "Trump, halka iki kez oy kullanmalarını önererek onları kanunsuzluğa itiyor." tartışmalarına yol açmıştı.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanma sisteminin seçimde şaibeye yol açıp açmayacağı tartışmaları da uzun süredir devam ediyor.

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