Geniş Kapsamlı Suriye Raporu tanıtıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından açılış ve protokol konuşmaları yapıldı. Programa; Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan VekiliHüseyin Oruç, Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Dijital Hafıza Derneği Başkanı İzzet Şahin, Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah ile çok sayıda akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve davetli katıldı.

Programda Suriye’ye ilişkin mevcut durum çok boyutlu şekilde ele alındı. Yalnızca sorun alanlarına dair tespitler yapılmakla kalınmazken; toplumsal yeniden inşa, siyasi istikrar ve bölgesel normalleşmeye yönelik somut çözüm önerileri de paylaşıldı. Sahadan elde edilen veriler, akademik analizler ve insani tecrübelerin bir araya getirildiği raporda, Suriye’de devam eden kırılganlığa rağmen halkın gösterdiği dayanıklılığa ve uluslararası alanda oluşan yeni diyalog zeminine dikkat çekildi. Çalışmanın, geleceğe dair temkinli ancak güçlü bir umut ortaya koyduğu vurgulandı.

“Adalet Kazandı”



Düzenlenen programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım,

“Değerli kardeşlerim, Allah nasip etti; Suriye kurtuldu ve şimdi inşallah bütünlüğün sağlanması için anlaşmalar yapılıyor. Herkesin hakkını ve hukukunu gözeterek bir çözüm üretiliyor. Bu, dünya çapında bir devrim, halk için bir kurtuluş hareketiydi. Dünya çapında neden bir devrimdi? İlk defa toplumuyla, tarihiyle ve diniyle barışık olan bir kesim zulme başkaldırdı ve başarılı oldu. Bu, dünya tarihinde çok nadirdir. Suriye’nin içinde zulüm ile adalet karşılaştı ve adalet kazandı.” şeklinde konuştu.





“Yaklaşık dört aylık bir çalışmanın ürünü”

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah, yaklaşık dört aylık bir çalışmanın neticesinde hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

STK’lar Türkiye’nin vicdanını temsil ediyor

Tanıtım programında söz alan İstanbul Valisi Davut Gül, “Müslümanca bir duruşun nerede olduğuna, ne yaptığına bakmak lazım. İşte burada İHH, Cihannüma ve benzeri sivil toplum kuruluşlarımız, Suriye’de ve dünyada diğer zulme uğrayan bölgelerde olduğu gibi, milletimizin ve devletimizin bir anlamda yüz akı oldular” dedi.