Genevieve kasırgası "Kategori 4" seviyesine yükseltildi
MEKSİKO CİTY (AA) - ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika açıklarındaki Genevieve kasırgasının seviyesinin "Kategori 4"e yükseltildiğini açıkladı.
Merkezden yapılan açıklamada, taşıdığı rüzgarların hızı saatte 210 kilometre düzeyine ulaşan kasırganın, Meksika'ya bağlı Baja California Yarımadası'nın güney ucunun yaklaşık 630 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi.
Açıklamada, kasırganın kuzeybatı yönünde ilerlediği kaydedildi.
Seviyesi "Kategori 4"e yükseltilen kasırga nedeniyle Baja California Yarımadası'nda çarşamba gecesi veya perşembe günü şiddetli rüzgarların etkili olması bekleniyor.