Genetik uzmanı ünlü profesörden çarpıcı "salgın" açıklaması: Aşılar bu yüzden oldubittiye getiriliyor!

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Yazar Ahmet Maranki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Dünyaca tanınan bilim kadını, Dublin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dolores Cahill'in konuştuğu bir videoyu paylaşan Maranki, ünlü profesörün "Bu aşılar uzun vadede insanlara çok zarar verecek, o yüzden oldu bittiye getiriliyor, oyuna gelmeyin. Salgın yok. Buna kariyerimi, hayatımı ortaya koyuyorum" dediğini aktardı.

Videoyu paylaşan Maranki şu paylaşımı yaptı:

Hoparlör elinde konuşan Prof. Dr. Dolores Cahill

"Bu aşılar uzun vadede insanlara çok zarar verecek, o yüzden oldu bittiye getiriliyor, oyuna gelmeyin. Salgın yok.. Buna kariyerimi, hayatımı ortaya koyuyorum"

dedi.

Sahi siz aşı randevunuzu aldınız mı?

Maranki'nin bu tweeti binlerce paylaşım aldı.

Prof. Dr. Dolores Cahill kimdir?

Bağışıklık sistemi, kanser, protein dizileri, proteomik, genetik ile DNA dizilimleri alanlarında çalışmaları ve kitapları bulunan Prof. Dr. Dolores Cahill, Dublin Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmaktadır.

İrlanda'nın görevlendirmesiyle, Avrupa Komisyonu ve uluslararası kuruluşlarda 15 yıl görev yapmıştır.

Dublin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Conway Enstitüsü'nde Patoloji Modül Koordinatörü olarak görev yapan Prof. Dr. Dolores Cahill, hastalığın salgın düzeyinde olmadığını ve aşıların uzun vadede insanları olumsuz etkileyeceğini katıldığı tüm mecralarda anlatıyor.