Genelevin yıkılması ODA TV'ye dert oldu! Şimdi de kadın satanların sözcülüğüne soyundular

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Kadın bedeninin sömürüldüğü en rezil mekanlardan birisi olan genelevlerin faaliyetlerine devam etmesi vicdanları yaralarken, geçtiğimiz hafta Çorum'da yıkılan bir genelev binası ODA TV'ye dert oldu. Çorum'da yapılan yıkımı, "Yaşam biçimine müdahale" şeklinde değerlendiren ODA TV, yayına bir de kadın satıcısı çıkardı. Çaresiz kadınların bedeni üzerinden para kazanan kadın satıcısı, ODA TV'de, "Genelev patronu" şeklinde takdim edildi. ODA TV, haberin başlığında, "Genelev Patronu Oda TV’ye Konuştu! 'Belediye Sermayemizi Elimizden Aldı" ifadelerini kullandı.

Röportajı Serdar Cebe yaptı!

Yayınına, "Döngel Kârhanesi" adlı filmden bir kesitle başlayan Serdar Cebe, filmin ismini de değiştirip söylerek, program girişinde şu ifadeleri kullandı: "Döngel Kerhanesi. Bununla açalım dedik çünkü gündemimizle de hemen hemen aynı diyebiliriz."

'Yaşam biçimine müdahale'

Cebe, "Çorum'da belediye bir genelev binasının önce kamulaştırılmasına sonra da yıkımına başladı. 12 binadan bahsediyoruz. 7'si yıkıldı. Bina sahipleri tepkili. Gelen bilgilere göre yıkıma karşı duruyorlar. Neden? Çünkü 'kamulaştırma parası normal değerinin kat be kat altında' diyorlar. Yani 'hakettiğimiz parayı bize vermediler' diyorlar." şeklinde konuştu ve genelevlerde kadın bedeninin sömürülmesini bir "yaşam biçimi" olarak adlandırıp, ahlaksızlığa müdahale edilmesinden dert yandı: "Ama insan işin arkasında başka bir neden mi var diye düşünüyor. Bina sahipleri ve bölgeden birçok kişi ile konuştuk. Hemen hemen hepsinin söylediği bir şey var. Bu olay, 'Yaşam biçimine müdahale' olarak yorumlanıyor."

Serdar Cebe'nin programına, yıkılan genelevin ismini vermedikleri bir kadın satıcısı katıldı. Kadın bedeni satarak yaşamını idame ettirdiği için yüzünü kameraya gösteremeyen kadın satıcısı, "Benim yerim üç tane dükkan ediyor. Ver bana üç tane dükkan oradan ben de kiraya verip rızkımı toplayayım." dedi.

Serdar Cebe, kadın satıcısına, "Sizce bu yaşam tarzına bir müdahale mi? Sizin tabirinizle neden çöktüler?" diye sordu.

Ağzına mübarek sahabelerin adını dolayan kadın satıcısı, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Yaşam tarzına müdahale. Kendileri nazarında bu iş günah. 'Burada üç tane sahabe yatıyor. Bu memlekette evliyalar yatıyor' diyorlar. Ben de dedim ki 'Bu zamana kadar yatmadı da bugün mü yattı? Burası yeni değil ki. En az 75-80 yıldan beri var burası' Ziyaretin bitişiğindeydi buraya da yeni taşındı."

Gözler kadın hakkı savunucularında!

Bünyesindeki kadın çalışanlardan ve yazarlarından da utanmadığı anlaşılan ODA TV'nin haberine, kadın hakkı savunucuları tarafından nasıl bir tepki verileceği merakla bekleniyor.