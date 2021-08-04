Genel sağlık sigortası borcu olanlar ne yapacak? Prim borç yapılandırma nasıl yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yılmaz, genel sağlık sigortasında borçluların 31 Aralık 2021'e kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme cezası ve zammının tamamının silineceğini, sadece borç aslının ödenmesi gerektiğini bildirdi. Yılmaz, bugüne kadar gelir testi yaptırmayanların ise gelir testi yaptırdıklarında, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa genel sağlık sigortası borçlarının silineceği ve primlerinin Hazineden tahsil edileceğini anlatarak, "Bu nedenle bütün genel sağlık sigortası kapsamına giren vatandaşlarımızın ivedilikle sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına gelir testine gitmelerini, eğer çıkan sonuç asgari ücretin üçte birinden fazla ise bu kez de 31 Aralık 2021'e kadar primlerini ödemelerini bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın bozulacağını kaydetti.

GSS başvuru şartı nedir?

Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak. Yapılandırma başvuruları e Devlet’ten de yapılabilmekte.

Kimler GSS kapsamında?

Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır. Kapsam dışı olarak adlandırılan banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar dediğimiz kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Sigortalı çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan, devlet memuru olan, isteğe bağlı sigortalı olan, Kurumdan aylık ve gelir alan, 65 yaş aylığı alan, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Bu kişilerin yanı sıra, herhangi bir kapsamda olmayan ya da sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında olmayan yani işsiz, Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da bakmakla yükümlü olunan olmayan kişilerde genel sağlık sigortası kapsamındadır. Bu kişiler Kurum tarafından otomatik olarak sistem üzerinden bulunup genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmektedir.