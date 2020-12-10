Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. GSS geçtiğimiz yıllarda herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmayan kişilerin de devlet hastanelerinden yararlanabilmeleri için uygulamaya alınmıştı. Bunun için kişilerin gelir vergisi borcu bulunmaması gerekmekte. Peki, Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

GSS prim borcu sorgulama

GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili detaylar GSS borcu olanlar tarafından merak ediliyor. Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açıldı.

Borç sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-devlet’e giriş yapan kişiler buradan arama alanına “SGK” ya da “GSS” yazarak “GSS prim borcu sorgulama” ekranına ulaşabilirler. İlgili hizmeti seçerek kendilerine ait borcun bulunup bulunmadığı bilgisine yine aynı sayfa üzerinden ulaşabilirler.

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Borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyen kişiler de “kredi kartı ile öde” seçeneğini kullanarak genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyebilirler.