Genco Erkal'dan inananlara "çağ dışılık" ithamı! Kendi gibi bölenleri görmeyip "bölünmüşlükten" şikayet etti

Genco Erkal, Cumhuriyet gazetesine konuştu.

Kurban ibadetini "cinayet" diye gören, "İmamların maaşını cemaat ödesin" ifadelerinin sahibi Din-Diyanet düşmanı Erkal, "Türkiye’nin en büyük sorunu sizce nedir?" sorusuna cevap verdi.

Kendisi gibi azgın azınlık mensuplarının Müslümanları ötekileştirici sözlerine karşın "bölünmüşlükten" şikayet eden Genco Erkal inanları çağ dışı olmakla itham etmeyi sürdürerek, şöyle konuştu:

Ülkenin yarısı Batı’ya gidelim diyor, yarısı Doğu’ya. Yarısı çağdaş dünyayla, akılcı, laik, bilimle donanmış, insan haklarına, demokrasiye inanan, aydınlık bir dünyayla bütünleşmek istiyor, yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor. Bilimden çok dini değerlere önem veren, muhafazakâr, tek adam rejimini yeğleyen otokrat bir toplum olmak istiyor.

Tümüyle birbirinin zıddı olan iki ayrı dünya görüşü. Ve bu ayrım o kadar kemikleşmiş, iki yarı o kadar birbirini dışlamış ki artık ülkenin birliği olanaksız hale gelmiş.

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