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Gündem Genco Erkal'dan inananlara "çağ dışılık" ithamı! Kendi gibi bölenleri görmeyip "bölünmüşlükten" şikayet etti
Gündem

Genco Erkal'dan inananlara "çağ dışılık" ithamı! Kendi gibi bölenleri görmeyip "bölünmüşlükten" şikayet etti

Yeniakit Publisher
2023-07-01 23:54:00 - 2023-07-01 23:57:24
Genco Erkal'dan inananlara "çağ dışılık" ithamı! Kendi gibi bölenleri görmeyip "bölünmüşlükten" şikayet etti

Cumhuriyet'e konuşan Genco Erkal, "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna tepki çeken bir cevap verdi.

Genco Erkal, Cumhuriyet gazetesine konuştu.

Kurban ibadetini "cinayet" diye gören, "İmamların maaşını cemaat ödesin" ifadelerinin sahibi Din-Diyanet düşmanı Erkal, "Türkiye’nin en büyük sorunu sizce nedir?" sorusuna cevap verdi.

Kendisi gibi azgın azınlık mensuplarının Müslümanları ötekileştirici sözlerine karşın "bölünmüşlükten" şikayet eden Genco Erkal inanları çağ dışı olmakla itham etmeyi sürdürerek, şöyle konuştu:

Ülkenin yarısı Batı’ya gidelim diyor, yarısı Doğu’ya. Yarısı çağdaş dünyayla, akılcı, laik, bilimle donanmış, insan haklarına, demokrasiye inanan, aydınlık bir dünyayla bütünleşmek istiyor, yarısı bir Ortadoğu ülkesi olmaya özeniyor. Bilimden çok dini değerlere önem veren, muhafazakâr, tek adam rejimini yeğleyen otokrat bir toplum olmak istiyor.

Tümüyle birbirinin zıddı olan iki ayrı dünya görüşü. Ve bu ayrım o kadar kemikleşmiş, iki yarı o kadar birbirini dışlamış ki artık ülkenin birliği olanaksız hale gelmiş.
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