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Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasıyla ilgili açıklama:
Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasıyla ilgili açıklama:

"Anket çalışmasında yer alan bakanlığımıza ait gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların başvuru sonucunu etkileyemeyeceğinin altını çizmek isteriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:42:03 -
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasıyla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal medyada yer alan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasına yönelik eleştiriler üzerine açıklama yapılması gereğinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurusuna katılan tüm gençlerimize teşekkür eder; başvuru esnasında gençlerimize yönelik yapılan anket çalışmasında yer alan bakanlığımıza ait gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların başvuru sonucunu etkileyemeyeceğinin altını çizmek isteriz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi formlarımızda yer alan gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorular, bilgilendirme amaçlı olup, gençlerimizin bakanlığımızın bu tür faaliyetlerine katılmaları doğrultusunda davet niteliğindedir."

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