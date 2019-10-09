Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrencileri sanata, kültürel etkinliklere, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmeye teşvik etmek amacıyla Gençlik Topluluğu (Üniversite), Gençlik Grubu (Lise), Gençlik Grubu (İlkokul), Gençlik Grubu (Ortaokul) öğrencilerine proje desteği vermekte. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı proje desteği nasıl alınır? Gençlik Projeleri Destek Programı başvuruları nasıl yapılacak?

Gençlik Projeleri Destek Programı başvuruları nasıl yapılacak? Proje çağrısının bugün itibariyle başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, başvuruların 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 23.59’e kadar alınacağını iletti. Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülkemiz ve insanlık için yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan tanımak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı öncelemek, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir hayat tarzını teşvik etmek hedefleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Gençlik Projeleri Destek Programı başvuruları nasıl yapılacak?

Proje başvuruları, ‘Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi’ (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Proje koordinatörünün Proje başvurusu yapılabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine kayıt olması gerekiyor. Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı proje desteği başvurusu için tıklayınız