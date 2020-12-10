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Gündem Gençlik ve Spor Bakanlığı alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç personel alacak?
Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç personel alacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 515 personel alımının yapılacağını duyurdu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:02:00 - 2020-12-10 17:04:17
Gençlik ve Spor Bakanlığı alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı kaç personel alacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 515 personel alımının yapılacağını duyurdu. Personel alımı başvuruları internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı alımı hakkında detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alımı yapacaklarını açıkladı.

Başvurular ne zaman alınacak?

Taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruların 4 Ocak – 20 Ocak 2021 tarihleri arasında internet adresi üzerinden elektronik ortamda alınacağını açıladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü üzerinden değerlendirilecek. Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olduğu takdirde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava girecek.

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