  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu:

"2023, 2071 vizyonumuz inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla iddiasını en ileriye koymak suretiyle devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:20:54 -
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu:

MALATYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2023, 2071 vizyonumuz inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla iddiasını en ileriye koymak suretiyle devam edecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Kasapoğlu, valiliği ziyaret etti. Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Kasapoğlu, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan brifing aldı.

Ziyarette Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı da hazır bulundu.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, kutlu yürüyüşlerinin mimarı tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Kasapoğlu, teşkilatların her zaman önemli olduğunu ve önemli olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, teşkilatlarımızla, yöneticilerimizle, başkanlarımızla, arkadaşlarımızla bir olmaya, beraber olmaya, el ele vermeye devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimiz ve atacağımız imzalar gerek gençlerimize gerekse sporumuza hayırlar, bereketler getirsin. 2023, 2071 vizyonumuz inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla iddiasını en ileriye koymak suretiyle devam edecek."

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Bakan Kasapoğlu'na Malatya kayısısı hediye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı