Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Malatya'da öğrenci yurdu inşaatını inceledi:

MALATYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt kapasitesini son 18 yılda 180 binden 700 bine çıkardıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Malatya'da İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Malatya'da bereketli ve hayırlı bir gün geçirdiklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi yerleşkesinde yapılan 2 bin kişilik yurdun inşaatında sona yaklaşıldığını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Hakikaten dört dörtlük bir yurt. Konaklamasıyla, beslenmesiyle, sosyal tesisleriyle, sportif alanlarıyla, bugünümüz, yarınımız her şeyimiz olan gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bakanlık olarak son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yakın takibi ve engin vizyonuyla yurt noktasında ülkemizi çok ciddi bir aşamaya getirdik. 180 binden 700 bin kapasiteye ulaştık. Yurtlarımız, sadece barınma değil adeta öğrencilerimiz için ikinci bir üniversite olması yönünde pek çok imkan sunuyor. Bu konforlu yurdu gençlerimize sunmak bizim için bir gurur, ayrı bir mutluluk. Bu manada yine İnönü Üniversitesindeki yurdumuzun da çok önemli fırsatlar sağlayacağına, gençlerimiz için çok hayırlar getireceğine inanıyorum."

Bakan Kasapoğlu, yurda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Malatya'nın önemli iş insanlarından, düşünce ve yayın dünyasının öncülerinden İlhan Akıncı'nın isminin verildiğini aktararak, "Bu manada kendisinin hem Malatya'mıza hem gençlerimize, eğitim hayatımıza, yayın hayatına katmış olduğu değer hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesileyle kendisini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yurdumuzda inşallah yarınlarımız için bugünümüz için gençlerimizin çok hayırlı, başarılı çalışmalar yapmasını temenni ediyorum. Bu manada da emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve yarınlarımız için hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı da ziyaret etti.

Ziyarette Kızılay, Bakan Kasapoğlu'na çini tabak ve üniversitenin yayınlarından hediye etti.