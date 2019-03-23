0553 313 94 23

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Muğla’nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde gençler ile bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:55
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Muğla’nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde gençler ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ ilan ettiklerini belirterek gençleri gönüllülük faaliyetlerine davet etti.


A Milli Takımın Arnavutluk ile oynadığı maçı değerlendiren Spor Bakanı Kasapoğlu, “Milli takımımızın maçını hep birlikte izledik. Bizi mutlu eden bir sonucu aldık. Bundan sonra daha güzel şekilde geleceğe inanıyoruz. Yeni hocamız ile daha genç takımımızla hem Avrupa şampiyonasına katılacağız, hem de çok daha başarılı olacağız. Güzel bir başlangıç yaptık. Oyuncularımızı, hocamızı ve teknik ekibimizi kutluyorum” dedi.


Her gittikleri ilde gençler ile mutlaka bir araya geldiklerini belirten Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimizin düşüncelerini, sorunlarını geleceğe dair projelerini önemsiyoruz. 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ ilan ettik. O kapsamda onun tanıtımını yaptık. Yaklaşık 4,5 milyon gencimizi bu yıl çok hareketli, enerjik bir şekilde turizme ve kültüre kadar pek çok alanda değerlendireceğiz. Gençlerimize tecrübe kazandıracağız. Gençlerimizin gönüllülük faaliyetleri kapsamında bu ruhun daha kurumsal bir şekilde ortaya çıkacağına ve gönüllülük faaliyetlerimizin pek ülkeye model olacağına daha şimdiden umut ediyorum. Sizleri 2019 yılındaki Gönüllülük Yılında yapılacak faaliyetlerini yakından takip etmeye davet ediyordum” dedi.


Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin yoğun olduğu Menteşe’nin kötekli Mahallesindeki esnafları ziyaret etti. Üniversite öğrencileri ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, bir kafedeki öğrencilere çay ikramında bulundu. Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrencilere yurtlardan memnun olup olmadıklarını soran Bakan Kasapoğlu’na öğrenciler yurtların rahat ve konforlu olduğunu söyledi. Türkiye’de 2002 bin yılına kadar yurtların 10-15 kişilik odalarında öğrencilerin kaldığını, Ak Parti’nin göreve gelmesinin ardından yurtların odalarının daha küçük ve daha konforlu olduğunu dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Şu anda Türkiye’de öğrenci yurtlarının kapasitesi 180 bin. Yani 180 bin öğrencimiz Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun yurtlarında barınıyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:55
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 13 asker gözaltında
    1. 10 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 13 asker..
    2. "Üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz"
    3. Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer sote..
    4. Ordu’da trafik kazası: 8 yaralı
    5. Hilmi Güler: "Ordu deniz ticaretinin..
    6. Van’da merhum Muhsin Yazıcıoğlu için..
    7. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    8. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ne..
    9. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    10. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    11. Erzurum’da offroad heyecanı
    12. Kars merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
    13. JGK sözleşmeli erbaş alımı son dakika..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara,..
    15. Vodafone’un Uludağ Ekonomi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara’yı..
    17. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara..
    18. Çocuklardaki aşırı terlemenin..
    19. Zorluoğlu, Arsin’de sanayiciler ile..
    20. Dr. Aydoğan Arslan: “İşinizin..
    21. "HDP kontenjanından giren tüm adaylar..
    22. Altay ve Kavuş huzurevini ziyaret etti
    23. Diyarbakır’da Sağlık-Sen İl Divan..
    24. "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz"
    25. Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü..
    26. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;
    27. Bahçeli: ’’31 Mart seçimleri Ankara..
    28. "5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a"
    29. "Belki alacağımız bir galibiyet bizi..
    30. Devlet bursluluk sınavı ne zaman? |..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok