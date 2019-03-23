Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu;

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Muğla’nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde gençler ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ ilan ettiklerini belirterek gençleri gönüllülük faaliyetlerine davet etti.

A Milli Takımın Arnavutluk ile oynadığı maçı değerlendiren Spor Bakanı Kasapoğlu, “Milli takımımızın maçını hep birlikte izledik. Bizi mutlu eden bir sonucu aldık. Bundan sonra daha güzel şekilde geleceğe inanıyoruz. Yeni hocamız ile daha genç takımımızla hem Avrupa şampiyonasına katılacağız, hem de çok daha başarılı olacağız. Güzel bir başlangıç yaptık. Oyuncularımızı, hocamızı ve teknik ekibimizi kutluyorum” dedi.

Her gittikleri ilde gençler ile mutlaka bir araya geldiklerini belirten Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, “Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimizin düşüncelerini, sorunlarını geleceğe dair projelerini önemsiyoruz. 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ ilan ettik. O kapsamda onun tanıtımını yaptık. Yaklaşık 4,5 milyon gencimizi bu yıl çok hareketli, enerjik bir şekilde turizme ve kültüre kadar pek çok alanda değerlendireceğiz. Gençlerimize tecrübe kazandıracağız. Gençlerimizin gönüllülük faaliyetleri kapsamında bu ruhun daha kurumsal bir şekilde ortaya çıkacağına ve gönüllülük faaliyetlerimizin pek ülkeye model olacağına daha şimdiden umut ediyorum. Sizleri 2019 yılındaki Gönüllülük Yılında yapılacak faaliyetlerini yakından takip etmeye davet ediyordum” dedi.

Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin yoğun olduğu Menteşe’nin kötekli Mahallesindeki esnafları ziyaret etti. Üniversite öğrencileri ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, bir kafedeki öğrencilere çay ikramında bulundu. Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrencilere yurtlardan memnun olup olmadıklarını soran Bakan Kasapoğlu’na öğrenciler yurtların rahat ve konforlu olduğunu söyledi. Türkiye’de 2002 bin yılına kadar yurtların 10-15 kişilik odalarında öğrencilerin kaldığını, Ak Parti’nin göreve gelmesinin ardından yurtların odalarının daha küçük ve daha konforlu olduğunu dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Şu anda Türkiye’de öğrenci yurtlarının kapasitesi 180 bin. Yani 180 bin öğrencimiz Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun yurtlarında barınıyor” dedi.