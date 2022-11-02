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Yerel Gençlik nereye koşuyor? Liselilerden çirkin görüntüler
Yerel

Gençlik nereye koşuyor? Liselilerden çirkin görüntüler

Adana’da yaşanan lise öğrencisi iki genç kızın kavgası "bu gençlik nereye gidiyor?" sorusunu sordurttu. İki genç kız dedikodu yüzünden yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülenirken, arkadaşlarının onları gülerek izlemesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 11:28:00 - 2022-11-02 11:33:37

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi iki genç kız dedikodu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kız çimenlik alanda birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlar, birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.

Bu arada, genç kızların arkadaşları da bu anları gülerek film izler gibi izledi. Bu anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Yorumlar

ben (hiç)

Gençler nereye koşuyor? tabiki kaderine.

Bu

Bu gençliği bırak millet gitmiş zaten bir yerlere. Esrâ Erol û seyretmeniz yeter.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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