Gençlik Merkezleri EBA’ya dönüştürüldü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzaktan eğitim sistemi çerçevesinde EBA derslerine giremeyen gençler için eğitim seferberliği başlattıklarını belirtti.
Kasapoğlu, koronavirüs ile mücadele kapmasında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında Gençlik Merkezleri üzerinden hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gençlik Merkezlerini uzaktan eğitim döneminde “EBA erişim noktaları” olarak gençlerin hizmetine sunduklarını bildiren Kasapoğlu, şunları dile getirdi: “345 Gençlik Merkezimizde EBA eğitim seferberliği başlattk. İnternet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen öğrencilerimize merkezlerimizde hizmet veriyoruz.”