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Aktüel

Gençlik Merkezi’nden berberler ve kuaförlere 600 siperlik maske

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Covid-19’la mücadele kapsamında Gençlik Merkezi tarafından üretilen Siperlik Maskelerden 600 adetini Kayseri’deki Berberler ve Kuaförlere dağıtılmak üzere Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan’a takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:47:13 -
Gençlik Merkezi’nden berberler ve kuaförlere 600 siperlik maske

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Covid-19’la mücadele kapsamında Gençlik Merkezi tarafından üretilen Siperlik Maskelerden 600 adetini Kayseri’deki Berberler ve Kuaförlere dağıtılmak üzere Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan’a takdim etti.


Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan Covid 19’la mücadele kapsamında desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür etti.

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