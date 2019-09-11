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Gençlik kampı bu kez zabıtalar ve ailelerini ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen ’Çocuklar toprak ve su ile buluşuyor’ etkinliğinin bu haftaki konukları, zabıta personeli ve aileleri oldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:09
Gençlik kampı bu kez zabıtalar ve ailelerini ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen ’Çocuklar toprak ve su ile buluşuyor’ etkinliğinin bu haftaki konukları, zabıta personeli ve aileleri oldu.


193. Zabıta Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 3 gün süren etkinlik programının sonuncusunda personel ve aileleriyle bir araya gelen Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, “Kaynaşmamız açısından bu etkinlik anlamlı oldu. Onların aileleri bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız. Biz onlara daha verimli, daha kaliteli çalışacakları bir ortam sağlayacağız. Son zamanlarda geçirdiğim en güzel vakit oldu” dedi.


Ailesiyle beraber katıldığı etkinliğin kıymetli olduğunu vurgulayan Tuğluoğlu, “Buradaki arkadaşlar gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Şu an çocuklarımız survivor ve diğer etkinliklere katılıyor. Herkes çok mutlu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi’nin kolluk kuvveti olan zabıtaların motivasyona ve bu tarz bir kaynaşma ortamına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tuğluoğlu, "Zabıta Haftası kapsamında bir aradayız. Birbirimizi sık sık görüyoruz ama bugün hem eşlerimizle hem de çocuklarımızla burada hoş vakit geçiriyoruz. Kaynaşmamız açısından bu etkinlik anlamlı oldu. Onların aileleri bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız. Biz onlara daha verimli, daha kaliteli çalışacakları bir ortam sağlayacağız" diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Trafik Şube Müdürü Ayla Güzel ise personelin ve ailelerinin kaynaşması için sağlanan ortamdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Etkinlik ortamına şöyle bir baktım da çocuklar çok mutlu, eğleniyorlar, cıvıl cıvıl. Aileler mutlu. Çocukların da sosyalleşmesi, evden dışarı çıkmaları lazım. Biraz toprakla, doğayla buluşmaları gerekiyor. Burada her şey mevcut. Doğa, su, ağaç, yeşillik, çocukların oyun alanı var" şeklinde konuştu.


İki çocuk annesi olan Ersay Tat, 13 yaşındaki Seray ve 9 yaşındaki Berkay’la birlikte etkinliğe katıldı. Down sendromlu Berkay, yeni parkurlarla zenginleşen aktivite alanların tadını çıkardı. Farklı kesimlerden katılan konuklarla karnaval havasına dönüşen etkinlikte yaşıtlarıyla keyifli vakit geçiren Berkay, ilk defa katıldığı etkinlikte yabancılık çekmedi. Berkay’ın sosyal bir çocuk olduğunu söyleyen anne Ersay Tat, “Oğlum adına özellikle çok sevindim, güzel bir yer. Birçok etkinliğe katıldık, kendisi çok mutlu oldu, mükemmel bir yer. Kaynaşma ortamı da gayet güzel. Eve kapatılan bir çocuk olmadığı için ve genelde anne-oğul beraber vakit geçirdiğimiz için her yere uyum sağlayacak kabiliyette bir çocuk. Büyükşehir Belediye Başkanımız’a çok teşekkür ediyorum. Her fırsatta da gelmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.


Çocuklar, söz konusu etkinlikte trekking, küçük survivor parkuru, yapay kanalda kano, yapay şelale, suda yürüyüş, köpük dansı, komando yürüyüşü ve bardakla ritim tutma gibi macera dolu etkinliklerin yanı sıra masal anlatma, yüz boyama ve resim çizme aktivitelerine ücretsiz ulaşıyor. Tüm aktivitelerin ücretsiz sağlandığı etkinliğe araçları olmayan aileler, şehir merkezinden ve ilçelerden sağlanan ücretsiz servislerle de katılım sağlayabiliyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için servis saatleri ve kalkış yerleri Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun sosyal medya sayfalarında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:09
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