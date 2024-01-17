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Yerel Gençlerin 'kuş' kavgasında kan aktı! 18 yaşındaki gencin öldürüldüğü dehşet anları...
Yerel

Gençlerin 'kuş' kavgasında kan aktı! 18 yaşındaki gencin öldürüldüğü dehşet anları...

Yeniakit Publisher
2024-01-17 17:21:00 - 2024-01-17 17:29:41

Neredeyse her gün medyaya yansıyan gençlerin kavga görüntüleri içleri sızlatırken, Gaziantep'te yaşanan kavgada kan aktı. Kuş meselesi yüzünden gençlerin tutuştuğu kavgada 18 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ocak 2024 akşamı Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında kuş nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 18 yaşındaki genci ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı S.S.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken gencin bıçaklanma anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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