  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizlerin radarında: 'En iyi 10 kış tatili' rotasında Türkiye'den iki yer gözdesi! Turistlerin beklenmedik çıkışı

DEM’lenenler böyle istedi! CHP’ye İstiklal Marşı'nı reddeden aday

Tarım Kredi Kooperatif Marketi: Milyonlar markette ürünleri kapış kapış satın alıyor! Dev bir indirimi Türkiye'ye ilan etti

OSD'den Çinlilere çağrı sonrası: Çinli yetkililer, Havza OSB'de incelemede bulundu: Resmi ilk adımı attıran işbirliği

Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi: BAE'nin ve Katar'ın da dahil olacağı ve yatırım yapılacak duyurdular

Araştırmacılar ortaya attı! Parmak izinde yeni iddia

Ayasofya hazımsızları yine devrede! Kirli operasyon başladı

25 yıllık başkanlık dönemi biten Büyükerşen’den CHP’ye ağır eleştiri: “Adeta bir virüs... mikrop...” “Nasıl bu parti adam olacak”

İşte bu beklenmiyordu! Katar doğalgazı kesti

Rumların uykusu kaçacak! Türkiye, KKTC'ye kuracak
Gündem Gençlerimizi kim zehirledi? 16 yaşındaki çocuk kız arkadaşı için intihar etti... Ağır yaralı
Gündem

Gençlerimizi kim zehirledi? 16 yaşındaki çocuk kız arkadaşı için intihar etti... Ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 22:50:00 - 2024-01-15 22:52:38

Trabzon’un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi, kendisini vurdu. Öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Toplum ahlak yapımıza savaş açan televizyon dizileri, sözde özgürlükçülerin sınırsız alanları, sosyal medya zehiri derken gençlerimizden birbiri ardına üzen haberler geliyor.

Trabzon’un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan bir lise öğrencisi, tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Kendisini vuran genç ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.E.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinde lise öğrencisinin çantasının içinde not bıraktığı tespit edildi.

Lise öğrencisinin notta “Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı” yazdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milliyet gazetesi LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'u yıldızlaştırdı! Gençlere bunu yapmayın...
Milliyet gazetesi LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'u yıldızlaştırdı! Gençlere bunu yapmayın...

Medya

Milliyet gazetesi LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'u yıldızlaştırdı! Gençlere bunu yapmayın...

Gençlerin eğlencesi faciaya sebep oluyor
Gençlerin eğlencesi faciaya sebep oluyor

Yaşam

Gençlerin eğlencesi faciaya sebep oluyor

Ümit Özdağ'ın beslemelerinin yönettiği Muhalif Gençlik hesabı kapatıldı!
Ümit Özdağ'ın beslemelerinin yönettiği Muhalif Gençlik hesabı kapatıldı!

Gündem

Ümit Özdağ'ın beslemelerinin yönettiği Muhalif Gençlik hesabı kapatıldı!

3 genç ne olduğunu şaşırdı! Ev sahibi kiracılarına böyle saldırdı
3 genç ne olduğunu şaşırdı! Ev sahibi kiracılarına böyle saldırdı

Aktüel

3 genç ne olduğunu şaşırdı! Ev sahibi kiracılarına böyle saldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23