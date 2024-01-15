Gençlerimizi kim zehirledi? 16 yaşındaki çocuk kız arkadaşı için intihar etti... Ağır yaralı

Toplum ahlak yapımıza savaş açan televizyon dizileri, sözde özgürlükçülerin sınırsız alanları, sosyal medya zehiri derken gençlerimizden birbiri ardına üzen haberler geliyor.

Trabzon’un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan bir lise öğrencisi, tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Kendisini vuran genç ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.E.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinde lise öğrencisinin çantasının içinde not bıraktığı tespit edildi.

Lise öğrencisinin notta “Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı” yazdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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