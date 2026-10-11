Gençlerimize şimdi de Budizm tuzağı

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Misyonerlik faaliyetleriyle, Deizm belasıyla ve Şamanist akımlarla zehirlenmek istenen Müslüman Türk gençliği şimdi de Asya’nın sapkın dinlerinin uçurumuna çekilmek isteniyor. Sosyal medya platformları, yalnızca iletişim ve eğlence alanı olmaktan çıkarak farklı inanç ve düşünce sistemlerinin tanıtıldığı, yeni toplulukların oluşturulduğu dijital mecralara dönüştü. Kendisini “ilk Türk Budist rahibi” olarak tanıtan Ruçhan Akyüz’ün, Instagram’da “Türkiye’nin İlk Online Budist Topluluğu” adıyla bir grup oluşturarak gençlerimiz üzerinde Budizm misyonerliği yaptığı belirlendi. Söz konusu skandal gruba Akyüz’e mesaj yoluyla ulaşarak kayıt olunurken grup içerisinde Budizm’in tanıtılmasına yönelik paylaşımlar ve faaliyetler yürütüldüğü ifade edildi. Paylaştığı videolarda uzun yıllardır Japonya’da Budist tapınaklarında kaldığını belirten ve putperest sapkınlıklarla ilgili paylaşımlarda bulunan Akyüz, yaptığı paylaşımda, “online Budist topluluğunu kurmuş bulunuyoruz. Eğer siz de Budistseniz veya Budizmle ilgileniyorsanız, lütfen katılmak için özel mesaj gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz ki ülkemizin yüz senelik tarihinde hiç kimse senelerce Japonya’da, Kore’de veya Çin’de rahip olup, oralarda ustalardan öğrenip Budizm’i ülkemize tanıtmadı. Bu yüzden bu çok değerli bir fırsat. Eğer siz de Budizmle ilgileniyorsanız veya Budistseniz, lütfen özel mesaj gönderin” ifadelerini kullandığı görüldü.

İSLAM’I HEDEF ALDI

Diğer yandan Instagram hesabını Budizmi güzelleme aracı olarak kullanan Akyüz, yaptığı paylaşımlarda İslam’a da hakaretler ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de düzenlenen ve sapkın Japon kültürünün gençlerimize empoze etmeye çalışıldığı ‘Japon Kültür, Anime ve Sanat Festivali’ne karşı düzenlenen protesto yürüyüşü üzerinden İslam’ı hedef aldı. Müslümanların huzurlu olmadığını ve saldırgan olduğu yönünde skandal ifadeler kullanan Akyüz, inananların anlayış ve farkındalık içinde olmadıkları için İslam’dan şüphe duyduklarını iddia etti. Gençlerimizi korumaya yönelik faaliyetlerin içsel huzursuzluğun dışa vurumu olduğunu iddia eden Akyüz, “maalesef bizler bu insanlara baktığımız zaman tekbir getirerek insanlara ve çocuklara saldırıyorlar. Bu yüzden bu insanların farkındalık, maneviyat, huzur ile hiçbir ilgisi yok. Türkiye’nin daha aydın, daha renkli ve daha huzurlu bir yer olmasına engel çıkaran bu şeriatçı grupları ben aslında kişisel olarak kınıyorum” şeklinde rezil ifadeler kullandı.

GENÇLİĞİMİZİ KİMLİĞİNDEN VE İNANCINDAN KOPARMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Konuyla ilgili gazetemize konuşan ilahiyatçı yazar Ahmet Tahiroğlu, Müslüman Türk gençliğinin inanç dünyasını, kimliğini ve manevi değerlerini ilgilendiren gelişmelerin görmezde gelinmeyeceğini belirtti. Sanat eserlerinin, toplumsal gelişmelerin tehdit olarak görmemek gerektiğini kaydeden Tahiroğlu, “K-pop’tan animeye, sosyal medya akımlarından çevrim içi gruplara kadar gençlerimizin ilgi alanlarına hitap eden her mecra, aynı zamanda fikirlerin ve inançların dolaşıma girdiği bir alandır. Elbette her sanat eserini, her kültürel ilgiyi veya her çevrim içi topluluğu bir tehdit olarak görmek doğru değildir. Ancak bu mecralar üzerinden dinî propaganda yapılıyor, gençlerin inançları hedef alınıyor ve İslam hakkında yanlış bilgiler yayılıyorsa buna karşı sessiz kalmak da kabul edilemez! Bizim meselemiz başkalarının inancına düşmanlık değil; kendi gençliğimizin imanına, iradesine ve manevi köklerine sahip çıkmaktır. Gençlerimizi dininden uzaklaştırmak isteyenlere karşı cevabımız öfke değil; sahih bilgi, güçlü bir iman, sağlam bir ahlak ve bilinçli bir nesil olacaktır. Çünkü inanç, baskıyla değil bilgiyle kökleşir; cehaletle değil hikmetle korunur.

Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle: “Hak geldi, bâtıl yok oldu. Şüphesiz bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsrâ, 17/81) Buradan anne babalara, eğitimcilere, din görevlilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve bütün sorumluluk sahiplerine sesleniyoruz: Gençlerimizin dijital dünyasını başıboş bırakmayalım! Sorularını küçümsemeyelim, arayışlarını istismar edenlere karşı onları sahih dinî bilgiyle donatalım. İslam’ı yalnızca anlatmakla kalmayalım; adaletimizle, merhametimizle ve ahlakımızla yaşayalım. Unutulmasın: Bir gencin gönlüne ulaşamayan söz, onun zihnindeki sorulara cevap veremez. Gençliğimizi korkutarak değil, anlayarak; dışlayarak değil, sahiplenerek koruyacağız. İmanımıza sahip çıkacağız. Kimliğimizi koruyacağız. Gençliğimizi sahipsiz bırakmayacağız! Çünkü gençlik bir milletin yarını, iman ise o yarının manevi istikametidir” ifadelerini kullandı.