Trump’tan Kiev’i sarsacak çıkış! Zelenski için sandığı işaret etti

Washington ile Kiev arasındaki ilişkilerde tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yönelik şimdiye kadarki en dikkat çekici çıkışlarından birini yaparak Ukrayna’da lider değişikliğini gündeme taşıdı.

Trump, Ukrayna halkına yeni bir devlet başkanı seçmesi yönünde çağrıda bulunurken Zelenski’nin Rusya ile savaşı sona erdirecek fırsatları değerlendiremediğini ifade etti.

Trump'tan Zelenski'ye: Yeni lider seçilmeli

Zelenski'nin önünde Rusya ile barış anlaşmasına ulaşabileceği birden fazla fırsat bulunduğunu belirten Trump, Ukrayna'daki krizin sona erdirilmesi için anlaşmaya varabilecek yeni bir liderin seçilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Trump'ın çıkışı, Washington ile Kiev arasındaki anlaşmazlığın artık savaşın yürütülme biçiminin ötesine geçerek doğrudan Ukrayna'nın siyasi liderliğine kadar uzandığını ortaya koydu.

Rus rafinerilerine saldırıları durdurmasını istedi

ABD Başkanı'nın Zelenski'ye yönelik bir diğer mesajı ise Rusya'nın enerji altyapısına gerçekleştirilen saldırılar konusunda oldu.

Trump, Kiev yönetiminden Rus petrol altyapısını ve rafinerilerini hedef alan saldırıları durdurmasını istedi.

Ukrayna'nın saldırılarının küresel dizel arzını olumsuz etkilediğini belirten Trump, bunun çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri başta olmak üzere birçok kesim üzerinde ekonomik baskı oluşturduğunu kaydetti.

Akaryakıt fiyatları Trump'ı sıkıştırıyor

Trump'ın açıklamalarının zamanlaması da dikkat çekti. İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından küresel dizel fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, ABD'deki ara seçimler yaklaşırken Cumhuriyetçi Parti üzerinde siyasi baskı oluşturdu.

Demokratların Kongrenin iki kanadından birinde veya her ikisinde çoğunluğu ele geçirme ihtimali bulunurken, yükselen akaryakıt fiyatları seçim sürecinin önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi.

Washington yönetiminin Moskova ile vardığı dizel anlaşması da bu süreçte gündemin merkezine oturdu.

Zelenski'den Washington'a sert tepki

Trump'ın çıkışına Kiev'den de dikkat çeken bir karşılık geldi.

Zelenski, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varıldığı açıklanan anlaşma kapsamında Washington'ın Rus dizel ihracatına uygulanan yaptırımların bir bölümünü kaldırmasına tepki gösterdi.

Ukrayna lideri, yaptırımların gevşetilmesi ile Rusya'nın Zaporijya bölgesindeki Ukrayna güçlerine yönelik beş süzülme bombasıyla gerçekleştirdiği saldırı arasında bağlantı kurdu.

Zelenski, “Moskova, baskının hafifletilmesini savaşmaya ve saldırılarını sürdürmeye yönelik bir işaret olarak algıladı” ifadelerini kullandı.

“Rusya'yı cesaretlendirmeyin”

Washington'a çağrıda bulunan Zelenski, Rusya üzerindeki baskının azaltılması yerine Moskova'nın savaşın sona erdirilmesine yönelik ciddi müzakerelere zorlanması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık dört buçuk yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi için Rusya'nın daha fazla cesaretlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Dizel anlaşması ABD'de de tartışılıyor

Washington ile Moskova arasındaki dizel anlaşması yalnızca Kiev'in değil, bazı Amerikalı yasa koyucuların da tepkisini çekti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesi yerine ağırlaştırılmasını isteyen isimler, anlaşmanın Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı azaltabileceği görüşünü dile getirdi.

Analistler ise Rusya'dan gelecek ilave dizel miktarının küresel akaryakıt fiyatlarında kalıcı bir düşüş oluşturmasının güç olduğuna dikkat çekiyor. Anlaşmayla piyasaya sunulması beklenen miktarın, Rus rafinerilerinin normal koşullarda gerçekleştirdiği ihracat seviyelerinin altında kaldığı belirtiliyor.

Trump'ın Zelenski'nin değiştirilmesini açıkça gündeme taşıması, Washington-Kiev hattındaki siyasi gerilimi yeni bir aşamaya taşırken gözler Ukrayna yönetiminden gelecek yeni açıklamalara çevrildi.