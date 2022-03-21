Gençlerde ve çocuklarda bu kaçıncı ölüm: Aynı gün iki kalp krizi daha!

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Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi Zeynep Demir, teneffüste sınıf penceresinden baktığı esnada fenalaştı. Bir süre sonra yere yığılan Demir’i gören arkadaşları durumu koridorda bulunan nöbetçi öğretmene söyledi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İlk müdahaleyi yapan öğretmen, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zeynep Demir’in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Demir’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Demir’in kısa bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

Aynı gün 21 yaşındaki genç de kalp krizi geçirdi

Kocaeli Kartepe Uzuntarla İbrikdere mevkiinde ikamet eden 21 yaşındaki Burhan Deniz geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Serbest çalışan Ali Deniz ile Hediye Deniz çiftinin 4 çocuğundan biri olan Burhan Deniz bugün öğle namazını müteakip Uzuntarla Atalar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası İbrikdere Bağdat Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gençler ve çocuklarda kalp krizinde artış gözleniyor: İşte medyaya yansıyan ölümler

19 Mart 2022: Mevlüt Ilgaz (16)

Erzincan’ın Kavakyolu semtinde Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti.

Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ilgaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

19 Mart 2022: Mushaf Aksoy (15)

İzmit Akpınar TOKİ Konutları'nda oturan Selman Aksoy ve Maşallah Aksoy'un çocukları Mushaf Aksoy dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Aksoy'un ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 15 yaşındaki Mushaf Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mushaf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

19 Mart 2022: Gönül Karaoğlu (18)

Konya'nın Altınekin İlçesinde 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Gönül Karaoğlu, sokak köpeklerinden korktuğu iddiasıyla geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

7 Mart 2022: Ahmet Özdemir (27)

Kocaeli’de evinde ailesiyle beraber Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçe taraftarı Ordulu Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci’ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe taraftarı Ordu’nun Gölköy ilçesine Karahasan nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç Ahmet Özdemir, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlediği sırada kalp krizi geçirip vefat etti.

26 Şubat 2022: Şevval Bilir (16)

Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir, dün sabah okula gitmesi için uyandırmak isteyen annesi tarafından İnönü Mahallesi'ndeki evlerinde, yatağında hareketsiz bulundu.

Annenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bilir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Bilir, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahale sırasında 5 kez kalbi duran Bilir, hayata döndürülmesinin ardından yoğun bakıma alındı.

Şevval Bilir, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

13 Şubat 2022: Cihat Özoğul (29)

Sinop'un Boyabat ilçesine geçici görevle gelen 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

17 Ocak 2022: Büşra Alaca Özmekik (22)

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde yaşayan 22 yaşındaki evli Büşra Alaca Özmekik akşam saatlerinde fenalaşarak Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kadın ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Büşra Alaca Özmekik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Özmekik’in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

13 Ocak 2022: Habib Sönmez (19)

Kocaeli Dilovası babası ile çalıştıkları inşaata giden Habib Sönmez, kahvaltı yaparken aniden fenalaştı. Habib Sönmez olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Körfez’de özel bir hastaneye kaldırıldı. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.