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Spor Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:06:49 -
Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, son bölümde yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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