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Spor Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:54:46 -
Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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