Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi
Spor

Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi

Volkan Demirel idaresindeki başkent ekibi Gençlerbirliği, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluğa dayalı oyun oynadı ve pas çalıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, duran top organizasyonları, taktik ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

