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Spor Gençlerbirliği, vefat eden eski futbolcusu Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı
Spor

Gençlerbirliği, vefat eden eski futbolcusu Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:46:34 -
Gençlerbirliği, vefat eden eski futbolcusu Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, vefat eden eski futbolcusu Nurullah Eriklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "1970’li yıllarda formamızı giymiş olan eski futbolcumuz Nurullah Eriklioğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Eriklioğlu'nun cenazesinin bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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