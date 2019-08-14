0553 313 94 23

Gençlerbirliği, Süper Lig’e hazır

Tarihinde ilk defa küme düşen ve bir sene aradan sonra tekrar Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği, ligin açılış haftasında Eryaman Stadı’nda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:50
Gençlerbirliği, Süper Lig’e hazır

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

9 Ağustos'ta Ankaragücü’nü 2-0 yenerek TSYD Ankara Kupası’nı alan Gençlerbirliği, hafta sonu Eryaman Stadı’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra pas koordinasyon çalışması yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile noktalandı.

Yeni stoper Flavio da Silva Ramos

Takıma yeni katılan Flavio da Silva Ramos da takımla beraber ikinci antrenmanına çıktı. Portekiz ekibi Feirense’den satın alma opsiyonu ile bir seneliğine kiralanan genç stoper kariyerine Brezilya’nın Nautico takımında başladı. 25 yaşındaki Brezilyalı geçtiğimiz sezonda Feirense forması ile çıktığı 12 maçta 1 gole imza attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:50
  1. Gençlerbirliği
  2. Süper Lig
  3. Ankaragücü
  4. Çaykur Rizespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
    1. Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları
    2. Urla’nın kadın kahvecileri
    3. Flaş! Türkler Yunanistan'da..
    4. TürkAkım alım terminalinin yüzde 95’i..
    5. Gemlik Belediyesi tüm ekipleriyle..
    6. Halk evinde çay 1 TL
    7. Medipol Başakşehir lige döndü
    8. İslâm’da siyaset olmaz diye, yıllarca..
    9. TİKA'dan Meksika'ya "Dostluk..
    10. TFF ile UEFA Çocuk Vakfından örnek..
    11. Gençlerbirliği, Süper Lig’e hazır
    12. AK Parti’li Mersinli: “AK Parti,..
    13. Erkek çocuklarda ’inmemiş testis’..
    14. İran'dan AB ülkelerine "üçüncü adımı..
    15. TFF ile UEFA Çocuk Vakfı, Suriyeli..
    16. Otomobil şarampole yuvarlandı
    17. Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
    18. Tarihi Albay Lake Köprüsü restore..
    19. Orman yangını büyümeden söndürüldü
    20. Turistik plajlar çadır kente dönüştü
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan