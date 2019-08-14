Gençlerbirliği, Süper Lig’e hazır

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

9 Ağustos'ta Ankaragücü’nü 2-0 yenerek TSYD Ankara Kupası’nı alan Gençlerbirliği, hafta sonu Eryaman Stadı’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra pas koordinasyon çalışması yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile noktalandı.

Yeni stoper Flavio da Silva Ramos

Takıma yeni katılan Flavio da Silva Ramos da takımla beraber ikinci antrenmanına çıktı. Portekiz ekibi Feirense’den satın alma opsiyonu ile bir seneliğine kiralanan genç stoper kariyerine Brezilya’nın Nautico takımında başladı. 25 yaşındaki Brezilyalı geçtiğimiz sezonda Feirense forması ile çıktığı 12 maçta 1 gole imza attı.